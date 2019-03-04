故宫养心殿将在明年10月重新开门迎客

据《新京报》消息，北京故宫博物院院长单霁翔今天公布，2015年12月开始闭门谢客的养心殿，计划于明年10月研究性保护竣工并开放。

2015年12月，故宫启动养心殿研究性保护项目，经过近年来的研究与修复，计划2020年10月研究性保护竣工并开放。据单霁翔介绍，养心殿将以原状展览为主，同时于西配殿举办“养心殿项目保护性修缮成果展”。

养心殿区域的原状展览从上世纪70年代直至现在，已经展出了40多年。目前养心殿区域古建筑正在修缮，在古建筑修缮期间，故宫博物院对养心殿所陈列文物根据内容加以整理，在各地的博物馆进行展览，使得更多的观众都能深入了解养心殿以及建筑背后的历史知识，并有机会欣赏到养心殿的精品文物。

从2016年9月至今，养心殿展览已经在首都博物馆、香港艺术馆、南京博物院、山东省博物馆、辽宁省博物馆进行了展出，展览内容主要包括原状展和专题展两大部分。原状展主要是将养心殿正殿明间、西暖阁、东暖阁、三希堂、佛堂的陈列进行复原，专题展主要展示了政务处理、清宫造办处、宫廷生活等方面。

养心殿坐落于紫禁城后部乾清宫西侧，始建于明嘉靖十六年六月，占地面积7707平方米。养心殿与军机处、御膳房组成完整的功能群体，是清代紫禁城使用率最高、修缮最为频繁的建筑群。

据了解，养心殿修缮是故宫“研究性保护项目”中为首的一项，其余三项为乾隆花园、大高玄殿和紫禁城城墙。从2002年开始，故宫博物院启动了“故宫古建筑整体维修保护工程”，这是自1911年以来100余年间规模最大、范围最广、时间最长的一次故宫古建筑维修保护，被称为“世纪大修”。单霁翔称，四项研究性保护项目属于“世纪大修”的最后一部分。

此外，奉先殿将恢复奉先殿原状及供奉明清帝后的场景，计划2020年9月向公众开放。奉先殿位于东六宫南端，是明清帝王祭祀祖先的场所。建国后，奉先殿经改造，先后作为文物库房及专题展厅，目前祭祀原状无存。为了丰富故宫博物院展示内容，将通过展览的形式复原前堂后寝的祭祀场景，展示清代祭祖场景。