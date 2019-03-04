张业遂：美国渲染华为安全风险是政治干预经济

（早报讯）针对美国指科技企业华为配合中国政府提供信息，中国全国人大会议新闻发言人张业遂驳斥称，美国渲染特定中国企业产品存在安全风险是“以政治手段干预经济行为”，“违反世贸组织规则，干扰公平竞争的国际市场秩序”。

本次全国人大会议今天上午举行首场新闻发布会。中国日报社记者在发布会上提问，美国正要求一些欧洲国家停止与华为的合作，担心华为会配合中国政府提供相关的信息；中国的国家情报法也规定，机构、组织和公民在安全问题上要配合政府，加剧各方面担忧，全国人大作为最高立法机关，如何回应这种担忧？

张业遂回应时强调，中国“从来没有，也不会要求中国企业从事违反当地法律法规的活动”。

他强烈驳斥：“美国政府的一些官员拿国家情报法说事，渲染特定中国企业产品存在所谓安全风险，是以政治手段干预经济行为，违反世贸组织规则，干扰公平竞争的国际市场秩序，是典型的双重标准，既不公正，也不道德。”

张业遂还不点名地说，“希望有关国家恪守公平竞争的市场原则，为中国企业投资经营提供公正、非歧视的营商环境”。

针对2017年通过的国家情报法，张业遂说，这项法律主要目的是加强和保障中国的国家情报工作，维护中国的国家安全和利益，不是为了侵害他国的安全利益。

他强调，以立法形式维护国家安全是国际通行做法，包括美欧在内的各国均有类似的法律或规定；在这部法律的立法过程中，中国也借鉴了有关国家的实践。

张业遂说，国家情报法不仅规定组织和公民依法支持、协助和配合国家情报工作的义务，同时也规定国家情报工作应当依法进行、尊重和保障人权、维护个人和组织合法权益的义务。

他说：“中国的其他法律对于保障公民和组织的合法权益，包括数据安全和隐私权利等也作了许多规定，这些规定都适用于国家情报工作。我想对这一点应该全面准确地解读，不应该断章取义。 ”（《联合早报》杨丹旭北京报道）