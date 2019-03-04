韩国瑜3月22至28日访中国大陆：不碰中央权责事务

高雄市长韩国瑜今天（4日）下午在市府召开两岸工作小组会议，宣布将在3月22日至28日出访香港、澳门及深圳、厦门等南方城市，进行城市交流。韩国瑜重申，高市府不会碰触中央部会权责事务，所有行程均会遵照中央法规，“请陆委会放心。”

据联合新闻网报道，高市府下午召开两岸小组会议，除市府相关局处官员和专家学者、前高雄县长杨秋兴及上海、厦门等台商会长加入两岸小组，高市不分蓝绿议员也成为小组顾问，并以顾问身分参加会议。

韩国瑜在两岸小组会议前致词说，他当当市长不到1个月，就迎接陆委会主委陈明通到访，代表陆委会重视高雄在两岸关系中扮演的角色，高雄希望在南台湾能扮演区域领头羊的角色，盼大家在公开透明的会议上可以集思广益、踊跃发言。

韩国瑜说，根据财政部2019年1月份资料显示，台湾跟中国大陆出口金额高达103亿美元，显示我方跟中国大陆经贸关系十分密切，也绝对不能视而不见。

但他说，目前两岸官方交流出现停滞，两岸两会也停止了协商，民间也多少受到冲击。陆客不来，对高雄将来相关产业及投资影响非常深远，台湾在过去这段时间，因为两岸关系的不稳定，贸易、经济、观光、文化交流，也都受到波及。

他呼吁政治事务不应该影响及阻碍其他相关交流活动，也相信多数台湾人民都希望两岸关系走向和平，「虽然目前中央对我们两岸关系的主张，可能有一点点不太一样，但我们更应该透过及把握各种交流的可能，毕竟双方之间的歧异，还是要透过沟通来缩小。」

韩国瑜说，如果我们认为追求和平的目标一致、也是体现民主价值，那我们应该要对自己有信心，甚至可主动出击。高雄期盼未来能够东西卖得出去、人进得来，希望扩展经贸范围，跟大陆、东南亚甚至全世界的人做好朋友。

他并表示，他接任高市长以来，中央执政团队一直对他的两岸政策提出质疑，而他也一再重申，中央和地方权责分际，他是非常清楚的。他说，他当高市长，地方政府关注最重要就是在民生经济，有关涉及中央部会权责事务，高雄市不会去碰。

韩国瑜说，他们会一方面努力加强跟大陆互动，同时跟东南亚及其他国家经贸交流并行，市府会配合中央新南向政策，推行南南合作；除加强对大陆招商，对新南向国家也会积极争取各种合作机会，「不会将鸡蛋放在同一个篮子」。

他并指出，对因应美中贸易情势，应把握台商回流契机，希望中央有关机构能提供协助，让高雄可提供更多产业用地给回流台商使用，并建请中央给高雄多支持、协助宣导，有助于台商回流政策，引领台商回流投资高雄。

为了促进两岸经贸及文化交流，韩国瑜说，高市府预计3月22日到28日将出访香港、澳门、深圳及厦门进行城市交流，争取更多货出去、人进来的可能商机，及争取更多可能的合作机会。

他也再次重申，市府出访大陆行程，会遵照中央现行的相关法令规定，“请陆委会放心”，也请中央有关部会给高雄市最大支持和鼓励，让高雄能迈开大步走出去，让高雄能迎接更多更好的商贸机会，一起成就一个更美好的高雄。