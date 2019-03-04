调查：港民认为自由行游客有利也有弊

香港中文大学今天（4日）发布的调查发现，香港市民对中国大陆自由行的看法并不一致，觉得自由行有利也有弊。约六成受访市民认为，自由行旅客数目已超出香港可承受的能力。

据路透社报道，这份由中文大学香港亚太研究所展开的调查发现，约六成受访者认为自由行带旺了当地消费，有四成多人称自由行可改善当地的就业情况。被问到自由行为香港带来好处多还是坏处的时，回答好处较多、坏处较多和好坏参半的市民比例均各占约三成，显示市民的态度并非一致，感到自由行有利也有弊。

调查也发现，45.1%的受访者表示，自从自由行实施以来，对大陆旅客的印象并没有改变，35.4%的人认为对大陆旅客的印象变差了，表示印象转好的只有17.8%。此外，对于应否收紧自由行政策，45.4%受访者主张维持不变，43.3%认为应予以收紧，只有8.1%建议进一步扩大。

当进一步追问赞成收紧自由行政策的受访者：若收紧政策对当地零售、旅游及相关行业造成负面影响，是否仍然赞成收紧时，接近九成人坚持主张，显示这批受访者赞成收紧政策的态度颇为坚决。

该调查于今年2月15日至21日晚上以电话形式进行，共成功访问了709位18岁或以上的市民。