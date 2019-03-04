绿委要求外交部惩处驻以色列外馆 柯文哲：小题大做

台北市长柯文哲日前出访以色列，却因一张照片惹议；照片中，柯文哲坐在机场地板上，行李摆在一边，手机则连着充电线正在充电，遭批“脸丢到外国去”。民进党立委罗致政今天（4日）在立法院要求外交部检讨，为什么没有安排一个贵宾室给柯，还要求为此惩处驻外代表处官员。对此，柯文哲反击说，这就是小题大作，Stupid（笨蛋）！

据《中时电子报》报道，罗致政认为，柯文哲坐在地上，他不会怪柯市长或北市府，但他会怪外交部失职，难道代表处没办法安排一个贵宾室吗，或者台湾和以色列的关系坏到连贵宾室都安排不到，必须让首都市长坐在地上吗？如果外交部没有安排，应该惩处。

对此，柯文哲直言，这有什么关系（指坐在地上），这很奇怪，就是小题大作，去国际大的机场看，躺在地上、插头插着滑notebook的人一大堆，实在是“奇怪！stupid！”

受访结束之后，柯文哲又另外在面薄贴文表示：“诚挚感谢每一位在国外打拼的代表处同仁”。柯文哲强调，这次去以色列，感谢代表处各方面协助，也在不利环境下为台湾在国际上努力；他直言，民意代表应该把质询焦点放在公众利益的议题上，而不是在国会殿堂关心他为何不使用贵宾室，以及他的手机插头插在哪、坐在哪，甚至为此惩处辛苦的代表处同仁。