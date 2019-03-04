上交所公布科创板企业上市推荐指引

继上海科创板相关管理办法和业务规则本周末发布后，上海证券交易所昨天（3日）又公布了科创板企业上市推荐指引，要求优先推荐符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业等。此外，中国证监会副主席阎庆民也说，计划投资科创板的投资者已经可以开户。

据路透社报道，上海证交所的相关上市推荐指引指出，保荐机构应优先推荐的企业还包括：属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业；互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。

另据《上海证券报》今天引述阎庆民称，经过测算，科创板设立50万元人民币的个人投资门槛，不会对市场流动性产生影响。而对于科创板推出后是否会影响目前A股市场新股发行节奏的问题，阎庆民则回应称，“这个现在没有。”

上证报也引述深圳证交所总经理王建军指出，今年是中国资本市场制度的重大改革年，从科创板到其他板块的制度改革将逐步推进，创业板的改革也不远了。

王建军说到，创业板和科创板两个板块间有合理竞争是好事情，于国家发展全局有利。未来在制度设计上，会对如何让创业板与科创板实现错位发展进行具体研究，两个市场会有重叠的部分也有差异的部分。

中国证监会周六发布实施《科创板首次公开发行注册管理办法》和《科创板上市公司持续监管办法》，上海证券交易所随后亦发布相关业务规则和配套指引，标志着科创板正式开闸。其中核心技术人员股份锁定期由征求意见稿中的三年缩短为一年，同时未纳入T+0交易机制。