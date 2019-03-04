胡春华担任进博会组委会主任

据中国政府网今天（4日）发布的消息，中国国务院办公厅发布通知，宣布成立中国国际进口博览会组委会，由中国副总理胡春华担任组委会主任。

全文如下：

为办好中国国际进口博览会，经国务院同意，成立中国国际进口博览会组委会（以下简称组委会）。现将有关事项通知如下：

一、组委会主要职责及组成人员

（一）主要职责。

研究协调筹办工作中的重大事项；协调推动各部门、各地方的筹办及参展事务；推动落实我国政府邀请有关国家、地区和国际组织参展。重大事项按程序报批。

（二）组成人员。

主 任：胡春华 国务院副总理

副主任：钟 山 商务部部长

应 勇 上海市市长

高 雨 国务院机关党组成员

委 员：徐 麟 中央宣传部副部长、新闻办主任

张 军 外交部部长助理

张 勇 发展改革委副主任

田学军 教育部副部长

张建国 科技部副部长

王志军 工业和信息化部副部长

孙力军 公安部副部长

高晓兵 民政部副部长

程丽华 财政部副部长

赵英民 生态环境部副部长

何建中 交通运输部副部长

屈冬玉 农业农村部副部长

王炳南 商务部副部长

王晓峰 文化和旅游部党组成员

李 斌 卫生健康委副主任

王浩水 应急部党组成员

陈雨露 人民银行副行长

任洪斌 国资委副主任

李 国 海关总署副署长

田世宏 市场监管总局副局长

范卫平 广电总局副局长

李颖川 体育总局副局长

周柳军 国际发展合作署副署长

李 滔 医保局副局长

黄柳权 港澳办副主任

裴金佳 台办副主任

王兆星 银保监会副主席

方星海 证监会副主席

王志清 民航局副局长

徐景和 药监局副局长

贺 化 知识产权局副局长

许昆林 上海市副市长

张慎峰 贸促会副会长

王永庆 全国工商联副主席

李文新 中国国家铁路集团有限公司副总经理

二、组委会办公室主要职责及组成人员

（一）主要职责。

组委会办公室设在商务部，由商务部、上海市人民政府、外交部等组成，负责研究提出中国国际进口博览会总体方案及实施方案，落实组委会相关决定，协调筹展办展过程中的具体事务，定期向组委会报告工作进展情况，承办组委会交办的其他事项。

（二）组成人员。

主 任：王炳南（兼）

副主任：许昆林（兼）

任鸿斌 商务部部长助理

张 军（兼）

三、主办单位及承办单位主要职责

（一）主办单位。

中国国际进口博览会由商务部和上海市人民政府共同主办，主要负责中国国际进口博览会主场外交、国际展览、国际论坛等各项工作任务。其中，商务部负责邀请有关国家组团组展、邀请相关国际组织与会，协调各地、有关部门组织交易团与会采购、洽谈合作等工作；上海市负责安全保卫、嘉宾接待、交通等城市服务保障工作。

（二）承办单位。

中国国际进口博览局和国家会展中心（上海）有限责任公司作为承办单位，负责拟定办展方案，承担中国国际进口博览会的招展、招商、布展、现场组织、管理服务等具体工作。

组委会组成人员及组委会办公室主任、副主任因工作变动等需要调整的，由所在单位向组委会办公室提出，依照有关规定按程序报批。