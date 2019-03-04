全国政协常委：韩正赞扬港特首有担当 但与取缔民族党无关

主管港澳事务的国务院副总理韩正今天（4日）出席全国政协港澳小组联组会。全国政协常委胡定旭和政协委员李慧琼会后告诉记者，韩正在会上赞扬香港特首林郑月娥“有担当、有作为”。胡定旭也说，虽然韩正称港府取缔香港民族党做法正确，但是韩正对林郑月娥的赞许，与取缔民族党无关。

据香港《明报》报道，胡定旭说，韩正在会上没有特别提及港独，只说国家安全很重要，维护国家安全是每个人的责任。

胡定旭也说，会议大部分内容都与粤港澳大湾区有关，会上提出内地有关方面做过统计，《粤港澳大湾区发展规划纲要》公布后，中国国内外传媒逾98%都有正面反应。胡引述韩正指，大湾区是“青年未来的梦想”，希望各界好好利用这机遇去发展。

李慧琼说，会议主要讨论如何让香港发挥国际上的人才交流，及如何利用大湾区推动港澳发展等。她指韩正在会上指出，国家与港澳在过去一年都取得“实质成绩”，并肯定香港特首林郑月娥勇于担当、依法施政、推动香港发展的成就。

李慧琼也引述韩正的话说，希望香港与澳门在融入国家发展大局当中，也更好地实现自身发展，并鼓励香港在专业化、国际化、法治化方面发挥更好优势；同时鼓励港澳政协委员，更积极在推动国家及港澳发展方面建言献策。