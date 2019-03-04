华为：孟晚舟被捕过程等是蓄意有预谋地侵犯人权

华为今天（4日）就孟晚舟起诉加拿大当局一事回应时，称孟晚舟被捕等过程，是“一起蓄意、有预谋的侵犯人权的事件”，因此通过律师对加拿大政府、边境服务局、皇家骑警提起民事诉讼，以坚决捍卫自己的合法权益。

以下是华为公共及政府事务部在“心声社区”发布的消息：

温哥华当地时间3月1日，孟晚舟女士通过律师向不列颠哥伦比亚省最高法院提交了针对加拿大政府、边境服务局、皇家骑警的民事诉讼，控告政府公职人员渎职、非法监禁和严重侵害其宪法权利。目前，法院已经受理此案。

起诉书指出，被告官员于2018年12月1日通过非法拘留、审讯和搜查等手段，故意且有预谋地从孟女士处非法获取信息。

2018年11月30日，加拿大皇家骑警警员Yep配合美国要求，拿到了“立即逮捕”孟女士的逮捕令，且获知孟女士将于次日上午11:30抵达温哥华国际机场。12月1日，Yep警员违背“立即逮捕”的命令，故意推迟逮捕令的执行时间，在孟女士抵达3个多小时后才到达机场。致使孟女士在不知道有逮捕令、也未被告之有关法律权利的情况下，被加拿大边境服务局官员以例行边境检查为由，受到长达3个小时的非法拘留、审讯和搜查。包括2次非法审问，非法扣押电子设备并强迫交出密码、查看内容，非法扣押所有行李并全面搜查等。

这是一起蓄意、有预谋的侵犯人权的事件。加拿大边境服务局官员通过对孟晚舟女士的非法拘留，从事实上剥夺了孟女士“聘请律师的权利和沉默权”，严重侵犯了孟女士依据《加拿大权利与自由宪章》所享有的权利，对孟女士造成了一系列直接伤害，也违背了加拿大政府一直坚称的独立的法治精神。基于以上事实，孟晚舟女士通过其律师对加拿大政府、边境服务局、皇家骑警提起民事诉讼，并提出赔偿要求，坚决捍卫自己的合法权益。