长安网：加拿大人康明凯窃取刺探国家秘密等取得重要进展

在加拿大司法部启动引渡华为首席财务官孟晚舟到美国受审程序的三天后，中国官方媒体放出消息，指加拿大前驻华外交官康明凯窃取和刺探情报案的侦办工作取得重要进展。

中共中央政法委员会旗下的中国长安网今天（4日）称，加拿大人康明凯窃取、刺探国家秘密和情报案侦办工作已取得重要进展，并指加拿大商人迈克尔为康明凯的重要情报关系人。

有关部门介绍，康明凯（Michael John Kovrig）自2017年以来，经常持普通护照和商务签证入境，通过中国境内的关系人，窃取、刺探中国敏感信息和情报。

报道也称，另一名加拿大人迈克尔（Spavor Michael Peter Todd，又译斯帕弗）是康明凯的重要情报关系人，向康明凯提供情报，并称康明凯的行为涉嫌为境外窃取、刺探国家秘密和情报，已严重触犯了中国法律。

报道引述有关部门强调，中国是法治国家，将坚决打击严重危害国家安全的违法犯罪活动，同时，严格依法办案、文明办案，充分保障康明凯及迈克尔的各项合法权利，依法安排领事探视等相关事宜。办案部门将根据案件办理情况，适时启动下一步司法程序。

报道也称，康明凯和迈克尔涉嫌从事危害中国国家安全的活动，其中康明凯于2018年12月10日，被北京市国家安全局依法审查，迈克尔同日被辽宁省丹东市国家安全局依法审查。