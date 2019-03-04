时尚杂志分享宽山根细眼华裔女生照片 引发对刻板印象等的讨论

美国知名时尚杂志Vogue旗下的美国版官方Instagram社媒账号昨天（3日）分享了一张照片，显示一位拥有宽山根、远距离眼距和细长眼睛的华裔女生，引发网民对西方时尚界刻板印象和文化多元化的讨论。

据中国观察网今天（4日）报道，图片旁边的配字称：这位名叫Qizhen Gao的女孩“带着一种独特的吸引力”。

据Vogue美国版介绍，Qizhen Gao是一位出生在上海、伦敦时装学院纺织品设计专业的学生。她是午休时间在学校食堂被偶然发掘的。她说：“在搬到伦敦之前，我从未想过会做模特”。

图文也提到，其中一名发现她的摄影师当时正在Anti-Agency(该机构以打破传统审美为荣)当助理，并称她的确很合适做模特。他说：“anti这个词在某些领域可能是贬义词，但在时尚和模特方面，我认为它挑战了大众审美的标准。”

然而，这张照片一经发布，在网上掀起热烈的讨论。网民的看法主要围绕着这张照片到底“是不是歧视”，“是高级脸还是外国媒体对中国人长相的刻板印象”。

有网民觉得Vogue似乎是“故意”把女孩拍“丑”了。部分网民则从照片中看到了西方媒体对亚裔的刻板印象，认为这是“文化霸权”，甚至上升到“歧视亚裔”。

不过，另一些网民则赞成把这张不符合主流审美的照片看成是一种“多元化”。