中国公安部原副部长陈智敏建议立法 明确大数据所有权

“数字经济时代，大数据到底归谁所有？是国家、企业还是公民个人？这个概念还不清楚。”3月4日，中国全国政协委员、公安部原副部长陈智敏表示，我们发展太快了，现在很多数据掌握在少数企业手里，对公民个人隐私安全，甚至是国家安全、公共安全都会造成影响，应该在数据方面立法，明确数据的属性。

据《新京报》消息，陈智敏说，在数字经济时代，数据属于私有，相当于农业革命的土地、工业革命的资本，是重要的资产，但法律并没有赋予其资产的属性。数据具有国家属性、公共属性、企业属性，同时也有公民个人属性，怎么立法要在实践中探索。

如何看待个人信息泄露问题？陈智敏表示，这些问题很多是因为数据的所有权不明确。“如果明确，未经允许拿取、使用我的数据，法律上属于盗窃行为。如果把数据看成是财务，如果偷盗等于偷盗了我的资产。如果泄露了与国家安全相关的数据，实际上比泄露国家情报还严重。如果泄露公民隐私数据，就侵犯了公民个人隐私。但国家安全法、刑法、刑诉法等对此都没有明确，因为没有法律依据，处理起来非常难。”

他表示，把数据当做资产来处理，要明确信息资产的所有权。“如果是公民个人的，使用时要经过个人同意，同时付给其报酬。现在企业如微信、滴滴打车、外卖等用很小的一点便利，收集了大量个人的数据。公民一开始不觉得，但后来所有的数据都被平台控制，这会给社会带来很多问题。”

陈智敏说，所以立法很重要。“数据属于公民，你收取、储存、分析甚至转卖，都需要经过公民个人同意，产生的利益也应该分成给个人。我提出了这个问题，这需要很多专家来论证、研究。”