台媒：大陆四架轰炸机首度进驻广东兴宁

据《自由时报》消息，以色列商用卫星公司“ImageSat International”最近公布消息透露，中国大陆解放军四架战略轰炸机“轰-6”前推部署在广东兴宁机场，为数年来首次，距离台湾海岸仅有450公里。

“ImageSat International”昨天在推特上表示，本月1日卫星影像侦测到，四架大陆战略轰炸机“轰-6”进驻广东兴宁机场，并声称为数年来首次。兴宁机场位于广东省兴宁市，被外界认为是因应823侵台战役所兴建，1979年改为军民两用机场，1987年梅县机场建成后，兴宁机场又恢复为军用机场。

《联合报》报道，目前台湾国防部尚未对此事做出回应。据了解，大陆解放军出海训练的“轰-6”，基本都是由内陆机场再转到靠近海边的机场，整理和补充后再进行远海长途任务，近期多次从巴士海峡东边的“轰-6”批次，应该都由兴宁机场出发，但兴宁机场本身有其他飞行部队驻防，“轰-6”应非准备长期部署在此地。

台湾国防部曾在上月27日公布解放军“轰-6”的消息，指“轰-6”型机当时由大陆“广东沿海基地”陆续出海，朝南中国海飞行后飞返驻地，进行例行性长航训练。“广东沿海基地”研判可能就是广东兴宁机场。