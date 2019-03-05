港民：大陆自由行带旺消费 但忧超承受能力

香港中文大学昨天（4日）发布的调查显示，约六成受访市民表示，中国大陆自由行旅客数目已超出香港可承受的能力，但同时有约六成市民认为自由行带旺了本地消费；调查发现，市民对自由行的看法并不一致，感到自由行有利也有弊。

据路透社报道，去年全年访港旅客总数逾6,514万人次，按年升11.4%；当中大陆旅客达逾5,103万人次，按年增幅更达14.8%，受益广深港高速铁路香港段及港珠澳大桥的开通，消费较高的大陆过夜旅客占约39%，增幅为7.4%。

中文大学香港亚太研究所最近一项有关自由行的调查发现，大部分（约六成）受访者承认自由行带旺了本地消费，并有四成多人指自由行可改善本地就业。当被问到自由行为香港带来好处多还是坏处多的时候，回答好处较多、坏处较多和好坏参半的市民比例均各占约三成，显示市民的态度并非一致，感到自由行有利也有弊。

调查亦发现，45.1%的受访者表示，自从自由行实施以来，对大陆旅客的印象并无改变，亦有35.4%的人指出，对大陆旅客的印象变差了，表示印象转好的只有17.8%。此外，对于应否收紧自由行政策，45.4%受访者主张维持不变，43.3%认为应予以收紧，只有8.1%建议进一步扩大。

当进一步追问赞成收紧自由行政策的受访者：若收紧政策对本地零售、旅游及相关行业造成负面影响，是否仍然赞成收紧时，接近九成人坚持主张，显示这批受访者赞成收紧政策的态度颇为坚决。

该调查于今年2月15日至21日晚上以电话形式进行，共成功访问了709位18岁或以上的市民，成功回应率为37.5%。