今年中国经济增长目标6%至6.5%

中国今年的经济增长预期目标是6%至6.5%，低于去年并符合市场预期。

中国总理李克强今早在全国人大会议开幕式上做政府工作报告时，宣布以上经济目标。

受国内经济结构调整和中美贸易战影响，中国经济增速去年放缓，全年增长6.6%，增速为28年来最慢。今年的经济增长预期持续下行。

中国预期今年城镇调查失业率5.5%左右，城镇登记失业率4.5%以内，居民消费价格涨幅3%左右。

中国政府也预期，今年的国际收支基本平衡，进出口稳中提质，宏观杠杆率基本稳定，金融财政风险有效防控，农村贫困人口减少1000万以上，居民收入增长与经济增长基本同步。

为提效积极的财政政策，中国今年赤字率拟按2.8%安排，比去年预算高0.2个百分点，财政赤字2.76万亿元（人民币，下同，约5576亿新元），其中中央财政赤字1.83万亿元，地方财政赤字9300亿元。

李克强说，适度提高赤字率，综合考虑了财政收支、专项债券发行等因素，也考虑为应对“今后可能出现的风险”留出政策空间。

今年的财政支出增长6.5%。中央对地方均衡性转移支付增长10.9%。报告写到，改革完善县级基本财力保障机制，缓解困难地区财政运转压力，“绝不让基本民生保障出问题”。（《联合早报》记者游润恬北京报道）