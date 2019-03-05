李克强：做好非洲猪瘟等疫情防控

十三届全国人大二次会议开幕，中国国务院总理李克强作政府工作报告。报告在“2019年政府工作任务”中提出，抓好农业特别是粮食生产，做好非洲猪瘟等疫情防控。
据《新京报》报道，报告指出，2019年要抓好农业特别是粮食生产，稳定粮食产量，新增高标准农田8000万亩以上。稳定生猪等畜禽生产，做好非洲猪瘟等疫情防控。加快农业科技改革创新，大力发展现代种业，实施地理标志农产品保护工程，推进农业全程机械化。培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，加强面向小农户的社会化服务，发展多种形式规模经营。
十三届全国人大二次会议开幕，中国国务院总理李克强作政府工作报告。报告在“2019年政府工作任务”中提出，抓好农业特别是粮食生产，做好非洲猪瘟等疫情防控。
据《新京报》报道，报告指出，2019年要抓好农业特别是粮食生产，稳定粮食产量，新增高标准农田8000万亩以上。稳定生猪等畜禽生产，做好非洲猪瘟等疫情防控。加快农业科技改革创新，大力发展现代种业，实施地理标志农产品保护工程，推进农业全程机械化。培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，加强面向小农户的社会化服务，发展多种形式规模经营。
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