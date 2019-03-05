林青霞被曝离婚后首次露面抵台 避谈婚变

华语爱情经典电影《滚滚红尘》推出数位修复版，今晚将举行首映会，发行商宣布林青霞将会出席。

稍早，林青霞被拍到已低调抵台，在桃园机场与好友兼香港知名传媒人施南生一同出现。

自从林青霞被曝离婚以来，这次是她首度出席公开活动，也是五年后再回台湾。早前有媒体报道，林青霞与富商老公离婚，且拿到高谕3亿新元的赡养费。

林青霞昨晚戴帽子，穿军绿夹克、牛仔裤走出机场，被记者遇见，礼貌点头微笑，但对记者问她现在是否单身、是否和秦汉结婚等问题，都微笑但沉默面对，没有回应。

之后她在保镖护送下，快步进入饭店。

林青霞戴帽子，穿军绿夹克、牛仔裤走出机场。（《自由时报》）

至今为止，林青霞与丈夫都没有回应关于离婚的传闻。林青霞结婚25年，育有两女，但婚变传闻不断，但她从未回应，只答过一次：“你真敢，这种问题你也敢问？”

今年1月，中国大陆疯传她和秦汉领证结婚的消息，不过秦汉经理人日前已否认，并指︰“怎么可能？他都在北京拍戏。”

《滚滚红尘》为已故作家三毛的唯一编剧电影，当年不仅横扫金马奖8大奖项，还让林青霞凭借此部电影一举成为影后。她曾说过，这部电影是从影以来感受最深的一部作品，对她而言意义重大。

《滚》讲述在日本侵略中国的时期，童年坎坷的女作家沈韶华与一个为日本卖命的男人章能才相知相恋，却又没能在一起走到最后的悲情故事。