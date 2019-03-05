日本不考虑与台的安保对话 台外交部：持续沟通

台湾总统蔡英文日前接受日本《产经新闻》抛出“台日安保对话”的构想。日本外务省国际报导科4日回覆《环球时报》时明确表示：“日本政府不考虑与台湾当局就安全保障领域进行对话。”对此，台湾外交部发言人李宪章今天（5日）表示，两岸以及印太区域现状遭到改变是事实，会持续跟日方透过各种管道沟通与对话。

据《中时电子报》报道，李宪章说，蔡英文在专访中抛出“台日安保对话”，主要是呼吁世界各国注意到两岸以及印太区域现状遭到改变的事实，建议台日双方应该广义就非传统安全领域加强对话与合作。台湾作为区域内负责任成员，一向积极与区域各国合作，只要有利于区域和平稳定发展，我们愿意与利害相关者合作进行有意义的对话与交流。

至于日本官方是否正式回覆蔡总统的诉求？李宪章说，我们秉持外交惯例与彼此间的尊重，任何外交上具体作为与护度，细节不便说明，媒体公开部分亦不评论，但这样的工作我们会持续做，也会持续沟通。

李宪章指出，去年六月吴钊燮部长接受日媒访问就提出“台日安保对话”的概念，这并不是天上掉下来的想法，而是外交部针对国家的需要，还有台湾在区域内和平的基调，发展出的国际主流思维。这样的工作不只是针对日本，也跟其他国家针对非传统性议题进行合作，我们希望大家能用更广义的心态来看待区域安全的倡议。