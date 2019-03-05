郭树清：在金融领域的开放中美双边完全能达成一致

中国银行保险监督管理委员会主席郭树清今天（5日）上午在全国两会第二场“部长通道”上表示，在金融领域的开放，中美双边是完全能够达成一致的。

据中新网报道，2019年全国两会第二场“部长通道”今天上午在人民大会堂举行。香港南华早报记者就金融业对外开放的问题提问说，中国在过去一年推出了很多金融业对外开放的政策，外资机构对中国市场的兴趣现在也越来越浓。接下来中国金融业对外开放的重点有哪些？有哪些更多的行业政策能够使港资机构受益？

郭树清回答说，十八大以来，金融领域的改革开放不断迈出新步伐，取得了很大成绩。去年以来，从银行保险角度研究推出了15条措施，现在基本落地。去年新批了很多外资银行、保险公司，有些是法人机构，有些是分支机构，直接进入中国市场，已在的机构也扩大了业务范围，今年还会继续推进。

他表示，最近中美双边贸易谈判里边有六个方面取得了实质性突破，包括技术转移、知识产权保护、非关税壁垒、农业、服务业、汇率，服务业和汇率与金融关系很大，进展是实质性的，还会进一步扩大开放，这是毫无疑问的。可以肯定的是，在金融领域的开放，中美双边是完全能够达成一致的，虽然现在可能还有一些小的分歧，但是问题不是太大。

原因包括，首先，改革开放40年以来，十八大以来的6年来，都是中国主动开放的，是中国金融自己发展的需要，中国经济发展的需要。

第二，中美双方在金融业方面，无论是银行、保险还是证券，实际上过去的交流交往是非常多的，双方业界都是非常熟悉的，包括中央银行也是很熟悉的。

第三，过去有一些东西存在误解，误解是完全可以消除的，比如美国政府的一些官员，包括特朗普总统，指责中国操纵汇率、推动人民币贬值来获得竞争优势，这是没有的事情。中方一直在维护人民币汇率稳定，没有把汇率作为一个贸易竞争的工具，让它贬值去赢得竞争优势，这是美国财政部的定义，按照这个定义，中国没有汇率的操纵。