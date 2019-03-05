19部门推动非洲猪瘟防控：严打隐瞒疫情、贩卖病死猪

据农业农村部官网消息，3月4日，农业农村部部长韩长赋主持召开非洲猪瘟防控部际协调会议，深入贯彻落实中央领导同志重要指示批示和国务院非洲猪瘟防控专题会议精神，对防控工作进行再动员、再部署。会议强调，各部门要统一思想认识，加强部门联防联控，突出强化薄弱环节监管，齐心协力抓好非洲猪瘟防控工作。

《新京报》报道，会议指出，当前非洲猪瘟疫情总体可控，防控工作取得阶段性成效，但防控形势仍然复杂严峻。要进一步优化联防联控工作制度，继续坚持和优化完善信息共享、工作会商和督办检查等制度，强化信息运用，加强研判苗头性问题，提高协商机制的制度化、规范化水平。要进一步强化问题应对，农业农村部发挥好牵头抓总作用，各部门积极参与，共同发力，妥善应对。要进一步加强部门协作，在政策制定、措施出台等方面强化沟通配合。

会议要求，各部门要紧盯防控目标要求，努力压实各方防控责任，落实防控措施。要抓好屠宰加工环节监管，进一步压实生猪屠宰和肉品加工企业主体责任，规范检测信息的报告、使用和发布管理，全力抓好稳产业保供给，加大政策扶持，稳定基础产能，严厉打击隐瞒疫情、贩卖和随意丢弃病死猪、餐厨剩余物喂猪等违法违规行为。

农业农村部副部长于康震、总畜牧师马有祥出席会议。中宣部、外交部、发展改革委、工信部、公安部、财政部、住建部、交通运输部、商务部、卫生健康委、应急管理部、海关总署、市场监管总局、银保监会、林草局、民航局、邮政局和中国铁路总公司等18个部门有关同志参加了会议。