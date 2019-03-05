政协委员魏松：演员不必高学历但不能作假

针对最近发生的部分艺人学历作假、流量作假等事件，全国政协委员、上海歌剧院艺术总监、上海师范大学音乐学院院长魏松在接受澎湃新闻记者专访时说，这些事件也是他在今年全国两会期间关注的重点之一。“我觉得作为演员，不一定要有那么高的学历，但不能作假。”

据澎湃新闻报道，在魏松看来，无论是学历造假还是流量造假，都涉及艺人的操守问题。作为演员，不一定要有多高的学历，更多的是要注重表演方面的一些专业能力培养，以及艺人素质的塑造。

“以中国戏曲为例，比如一些京剧名角，从小就是在戏班子里，由班主带着培养，可能并没有什么学历，但是就能成为真正的名角。”魏松说，表演实践和学历教育，还是不太一样的，但无论学历如何，都不能造假。

为何会频繁发生艺人造假事件，该如何解决？这也是魏松最近一直在考虑的问题。“现在的演员，和我们这代人不一样，他们都是签一家公司，公司就拿他们当宝贝，当摇钱树，怎么样都行，把他们都惯坏了。”魏松说，目前一个很大的问题，就是对他们没有管理机制，也缺乏素质、品德等方面的教育培训。

在魏松看来，上述现象导致的最大的坏处，是对青少年的负面影响。“因为很多青少年把这些艺人当作偶像，他们对广大青少年，是应该起到表率作用的。”他表示，因此，相关方面应该考虑建立起对这些艺人的管理机制，并加强对他们的德育培训。