中国宣布大规模减费降税措施 应对严峻经济环境

面对更复杂的国内外环境，中国今年将经济增长预期目标调低到6%至6.5%区间，并宣布大规模减费降税措施，全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元（人民币，下同，4000亿新元）。

中国总理李克强今早（5日）在全国人大会议开幕式上做政府工作报告时形容：“今年中国发展面临的环境更复杂更严峻，可以预料和难以预料的风险挑战更多更大，要做好打硬仗的充分准备。”

他宣布，中国今年的经济增长预期目标是6%至6.5%。

该目标低于去年，但符合市场普遍预期。受国内经济结构调整和中美贸易战影响，中国经济增速去年放缓，全年增长6.6%，增速为28年来最慢。

中国预期今年城镇调查失业率5.5%左右，城镇登记失业率4.5%以内。

李克强表示，稳增长首要是为保就业。他说，中国今年首次将就业优先政策置于宏观政策层面，旨在强化各方面重视就业、支持就业的导向。

送出多项惠民政策“大礼包”

2019年政府工作报告提出大量减费降税措施，送出多项惠及企业的政策“礼包”。

李克强在谈到减税问题时说，今年要普惠性减税与结构性减税并举，重点降低制造业和小微企业税收负担。

这包括将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%，确保主要行业税负明显降低。

李克强指出，这次减税着眼“放水养鱼”、增强发展后劲并考虑财政可持续，是减轻企业负担、激发市场活力的重大举措，是完善税制、优化收入分配格局的重要改革，是宏观政策支持稳增长、保就业、调结构的重大抉择。

在降低企业社保缴费负担上，李克强宣布，下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，各地可降至16%。

其他涉及降低企业收费的新政策还包括，推动降低过路过桥费用；两年内基本取消全国高速公路省界收费站；取消或降低一批铁路、港口收费；降低中小企业宽带平均资费15%，移动网络流量平均资费20%以上等。

为提效积极的财政政策，中国今年赤字率拟按2.8%安排，比去年预算高0.2个百分点。

为支持企业减负，各级政府将过紧日子，中央财政开源节流，增加特定国有金融机构和央企上缴利润，一般性支出压减5%以上，“三公”经费再减压3%左右。

让干部从“迎评迎检”中解脱出来

李克强也重申，各级政府要坚决反对和整治一切形式主义、官僚主义，“让干部从文山会海、迎评迎检、材料报表中解脱出来”，并承诺国务院及其部门带头大幅精简会议，把文件压减三分之一以上。

中国今年国防预算增7.5%

另一方面，2019年中国政府预算显示，今年的国防预算支出增长7.5%，支出额为1.19万亿元人民币，低于去年的8.1%。

预算报告指出，今年的收支政策将支持国防和军队改革，全方面推进国防和军队现代化建设，加快军民融合深度发展。

报告也说，收支政策将支持中国特色大国外交，深度参与全球治理体系改革和建设，坚持维护和增进国家利益。

（记者是《联合早报》上海特派员，北京报道）