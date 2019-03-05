香港人大代表：香港人都想开通支付宝

今天（5日）上午8时许，中国人民大会堂中央大厅北侧举行十三届全国人大二次会议首场“代表通道”集中采访活动，部分全国人大代表接受了记者采访。

据上观新闻报道，全国人大代表、香港立法会原议员、全国人大常委会委员谭耀宗今天走上全国两会首场“代表通道”。

谭耀宗介绍了香港的优势，他表示，香港在一国两制下有很多有利的地方，我们有自己的货币、独立关税区、还有自己的司法体系，我们已经打造成为金融中心、贸易中心、航运中心，成为经济最自由的城市，而且我们的专业服务是与世界接轨的。如果你想去融资，要上市，你就来香港。如果你要招商引资，也可以到香港。如果你要招聘高端人才，也可以到香港来。如果你想海上、空中交通运输，我们的航线也是最多的。这都是我们有利的地方。

谭耀宗说，我们也要加强大湾区的合作，我们要加强合作。我们希望能未然一批香港各界别的精英代表，作为大湾区的顾问，提出我们的意见建议。让大湾区有更多可以落地的、可以落实的内容。去年港珠澳大桥通车，高铁也连起来了，大大缩短了距离，交通更加方便快捷。我们要利用这个契机，加强合作。

谭耀宗坦言，港人也希望到内地就业、创业、安居，大家希望有更多的方便。比如，是不是可以减少交通费、税务负担，有一个汇兑平台，有一个统一资讯平台，帮助青年就业。安居的话，港人希望能否多一些港资医院，到内地买房子不要受限制。另外，要开银行户口也要到内地来，希望香港也能办这个手续，包括开通支付宝。希望有更多的便利，做到人流、物流、资金流互联互通，这样我们一定有信心打造国际一流的湾区。