陆委会：“一国两制”非历史潮流 台湾人民不接受

陆委会今天（5日）就中国大陆早前发表的政府工作报告以及及国台办主任对台谈话回应时说，“专制政体”和“一国两制”绝非历史潮流，台湾人民与国际社会都不会相信、更不会接受。

中国大陆总理李克强今早在发表政府报告时指出，全面贯彻落实国家主席习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神，坚持一个中国原则和九二共识，推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。

国台办主任刘结一随后在第二场“部长通道”谈到台海局势时说，大陆坚持和平统一、一国两制的方针，这是实现祖国完全统一的最佳方式，体现了对广大台湾同胞的照顾、关爱和体谅。

陆委会在新闻稿指出，大陆当局重申“一国两制”主张，并说“体现对台湾同胞照顾、关爱和体谅”等，是一种“极其荒谬欺骗”的说法。陆委会称，这是试图掩盖北京当局才是对台湾主权尊严及民主体制严重伤害的始作俑者。

陆委会称，民主自由是台湾社会的核心价值与共识，面对大陆对台威胁日益升高，“习五条”的统一进程已经展开，台湾方面将依据总统蔡英文“四个必须”原则、积极落实“三道防护网”的民主防卫机制，坚定捍卫台湾主权安全与民众权益福祉。这里的“习五条”指的是习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话中对推动两岸关系和平发展、推进和平统一进程提出的五条主张。

陆委会也呼吁北京当局认清当前复杂严峻局势，优先应对其内部系统性风险、人民美好生活需求不满、及区域抗拒其霸权干扰等内外部治理核心问题，讲究正确方法处理分歧、勇于自我革命，切勿再操作错误的对台统战分化与武力威吓手段，才真正有助于两岸良性互动。