报告：预计5G到2025年将直接创造逾300万就业岗位

中国信息通信研究院最新的一项研究报告显示，预计到2025年，5G将直接创造超过300万个就业岗位；2020年到2025年期间，5G商用直接和间接拉动的经济产出超过35万亿元（人民币，下同，约7万亿新元）。

据中新社昨天（5日）报道，这份《5G产业经济贡献》研究称，5G将催生工业数据分析、智能算法开发、5G行业应用解决方案等新型信息服务岗位，并培育基于在线平台的灵活就业模式。预计到2025年，5G将直接创造超过300万个就业岗位。

中国信息通信研究院政策与经济研究所监管研究部主任张春飞介绍，从直接贡献看，5G部署可以有效带动产业链快速发展，一是大量网络设备采购，二是手机终端升级换代，三是推动开发出更多应用。

信通院预计，2020年到2025年期间，中国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元，直接创造的经济增加值达3.3万亿元。

从间接贡献看，5G与云计算、大数据、人工智能等技术深度融合，将支撑传统产业研发设计、生产制造、管理服务等生产流程的全面深刻变革，助力传统产业优化结构、提质增效。

信通院预计，2020到2025年期间，中国5G商用间接拉动的经济总产出约24.8万亿元，间接带动的经济增加值达8.4万亿元。

据介绍，5G将拓展产业互联网新空间，一是增强移动宽带场景，如智能家居、智慧医疗、虚拟现实等；二是物联网场景，主要面向智慧城市、车联网等低功耗大连接应用；三是工业互联网场景，主要面向工业控制、工厂自动化、远程运维等。