海南2030年起禁售燃油汽车

中国海南省将分领域、分阶段加快推广清洁能源汽车，2030年起全省全面禁止销售燃油汽车。

据海南网今天（5日）报道，《海南省清洁能源汽车发展规划》正式发布，海南将建成国际首创的清洁能源汽车生态岛，开放、共享的清洁能源汽车示范岛。

规划围绕2030年实现“绿色智慧出行新海南”的总目标，提出了2020年、2025年、2030年三个阶段性目标。规划明确了清洁能源汽车推广应用范围，将新能源汽车，主要包括纯电动汽车、插电式（增程式）混合动力汽车、燃料电池汽车作为推广的主要路线；同时，结合海南省天然气资源禀赋和极端天气应急等实际情况，将天然气汽车作为重要过渡车型纳入应用范畴。

规划指出，按照“公共服务领域先行、社会运营领域引领、私人使用领域引导”的推广思路，分步骤、分领域稳步推进全省车辆清洁能源化工作。其中，公共服务领域力争2020年实现清洁能源化；社会运营领域力争2025年实现清洁能源化；私人领域车辆以增量严控、存量引导更替为主线，力争2030年全省汽车清洁能源化达到国际标杆水平。从能源、环保、经济等方面深入分析了海南全域推广应用清洁能源汽车的可行性，并考虑了各应用领域清洁能源汽车车辆的技术成熟度及产品可靠性，并以问题为导向，从构建完善的清洁能源汽车应用环境出发，提出建设高效智能的能源加注基础设施网络、推进增量和存量汽车双向清洁能源化等六个方面的具体措施。