中国今年地方债计划发行规模扩容约四成

中国2019年新发地方债规模将达到创纪录的3.08万亿元人民币（约6200亿新元），而其中专项债发行的大幅攀升料有利于在经济下行压力下提振基建投资。

据彭博社引述今天（5日）提交给全国人民代表大会审议的《关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方预算草案的报告》，中国今年计划发行地方政府一般债券9300亿元以及专项债券2.15万亿元，合计新发债券较去年2.18万亿元的计划增加41%。此外，根据政府工作报告，中国还将继续发行一定数量的地方政府置换债券，减轻地方利息负担。

中国地方债经过过去四年的发展已经成为债券市场第一大品种，截至去年末，存量规模达约18.1万亿元，已占据国内债市体量的约五分之一。今天提交全国人大审议的政府工作报告也将经济增长目标从去年的6.5%调整为6%-6.5%，并指出今年可以预料和难以预料的风险挑战更多更大，而考虑到地方政府融资对拉动基建的作用，市场对财政发力抱以较高的期望。今年的预算赤字率目标由去年的2.6%上调至2.8%。

西太平洋银行亚洲宏观策略负责人张淑娴在接受采访时表示，地方专项债规模的扩大与政府支持基建的政策导向相一致，且对仅略微扩大的财政赤字是个有益补充。她并称，虽然规模增加或将从国债市场转移出一部分资金，但考虑到外资流入和资产配置在经济放缓的大背景下仍有利于债券，需求料不会有大问题。

中国各地方政府自今年1月起即开始发债，较往年的3月全国“两会”后的时间表有所提前，彭博汇编的数据显示，前两个月已累计发行约7070亿元，而身处流动性盛宴的金融机构也因寻觅相对高收益、低风险的资产对地方债青睐有加，导致投标倍数一度上窜至逾50倍。此举据悉引财政部将投标区间下限由去年指导的上浮40个基点，放宽至25-40基点，帮助降低各省市发行成本、平抑机构的认购心态。