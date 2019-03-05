两会快评：文山会海不好减

（早报讯）中国总理李克强3月5日在政府工作报告中强调，各级政府要坚决反对和整治一切形式主义、官僚主义，让干部从文山会海、迎评迎检、材料报表中解脱出来，把精力用在解决实际问题上。

这是“文山会海”首次进入中国总理的政府工作报告，显示官方已将文山会海作为形式主义、官僚主义的重要表现，要对之进行“坚决反对和整治”。

对于如何反对和整治文山会海，李克强也列出了具体措施：压减和规范督查检查考核事项，实施“互联网+督查”。减少开会和发文数量，今年国务院及其部门要带头大幅精简会议、坚决把文件压减三分之一以上。

也就是说，作为中国最高行政机关的国务院及其所属部委，要在整治文山会海中做出表率，先把国务院和部委的文件压减三分之一以上——高层的决心不可谓不大。

不过，河南南部某县公务员老吴并不看好整治文山会海的前景。他的理由很简单：“我从参加工作就听说要整治文山会海，20多年过去了，现在要写的工作汇报和总结材料比以前只多不少，各类学习会、工作会也有增无减，可以说文山更高，会海更深。”

根据老吴的粗略统计，他2017年当乡镇领导时参加了200多场各类会议。一年也就250多个工作日，多数会议要占半个工作日，再加路程消耗的时间，他每天的工作不是开会，就是在去开会的路上。

像老吴这样整天忙着开会的基层官员可不是少数。中共官媒《人民日报》2017年6月在一篇文章中透露，一名乡镇政法委副书记一年开了280多场会。不少会还是重复开，中央出台一个文件、部署一项工作，电视电话会议开到县一级，接下来省、市、县结合实际贯彻落实，又分别召开贯彻落实的会议，算下来，有的基层干部同一主题的会要开四遍。

开会一向是中共贯彻其大政方针的主要手段。早在国共内战时期，民间就有“国民党税多，共产党会多”的说法。在政治挂帅的毛泽东时代，各类学习会、批判会也多如牛毛。以前通讯手段落后，必须通过开会来传达上级意图还可以理解，在信息技术如此发达的今天，开会还是各级官员的主要工作，就肯定有问题了。

其实，官方也早已认识到文山会海之害。远的不说，2012年中共十八大后出台的“八项规定”，就重申“精简会议活动，切实改进会风”，“精简文件简报，切实改进文风”。2013年后，在官方开展的群众路线教育实践、“三严三实”教育等活动中，整治文山会海都是重要内容。

但是，文山会海不仅没有治本，甚至连标也没治。这是因为，文山会海不仅与形式主义、官僚作风有关，更牵涉到体制运作、管理模式、官员考评等深层次原因，减压文山会海要真正取得成效，必须同步推进政治体制改革。而这，又谈何容易？