三大运营商回应提速降费要求：认真落实目标要求

中国政府工作报告提出持续推动网络提速降费要求，三大运营商昨天纷纷回应，表示将认真落实目标。

据《21世纪经济报道》消息，2019年政府工作报告提出，持续推动网络提速降费。今年中小企业宽带平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%以上，在全国实行“携号转网”，规范套餐设置，使降费实实在在、消费者明明白白。

3月5日晚间，中国移动官方微博发文称，中国移动坚决贯彻落实今年政府工作报告中提出的工作要求，通过“四个确保”，进一步降低网络资费。确保中小企业宽带平均资费再降低15%；确保移动网络流量平均资费再降低20%以上；确保“携号转网”在全国范围内尽快实行；确保资费套餐设置实实在在、明明白白。

稍早前，中国联通作出回应称，将认真贯彻落实政府工作报告中对电信企业提出的有关“提速降费”和“携号转网”等相关工作要求与部署，坚持高质量的网络建设发展之路，高起点规划和建设以5G为重点的未来新网络；持续深入推进互联网化运营，进一步规范资费套餐设置，认真落实降低资费有关目标要求。

中国电信通过官方微博表示，中国电信将坚决贯彻落实国家2019年网络提速降费的有关要求，让用户获得感更强满意度更高。