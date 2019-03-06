iPhone在中国售价再降：XS系列最高降1700元

先有iPhone 8/8P和iPhoneXR大幅降价促销，这次iPhone XS系列也加入降价促销行列。

据澎湃新闻报道，3月5日，苏宁手机官方微博表示，苏宁易购以及苏宁易购天猫旗舰店即日起率先下调iPhone XS产品售价，力度最高达1000元。

澎湃新闻记者在苏宁官网看到，iPhoneXS系列产品参加“换新节”限量下单促销，其中iPhone XS 256G版本到手价仅8688元，较苹果官网10099元的价格便宜1411元；iPhone XS Max 64G版仅7988元，比苹果官网原价下降了1611元；iPhone XS Max 256G版本到手价9388元，较苹果官网便宜1611元。

随后，另一电商平台京东也宣布，对iPhone XS系列售价进行调整。其中，iPhone XS Max较苹果官网价最高直降1700元。

在京东官网，iPhone XS抢券7399元起限时特惠，较苹果官网价格下降了1300元；iPhone XS Max抢券低至7999元，较苹果官网降价了1600元；iPhone XS Max 512G较苹果官网降幅高达1700元，只需要11099元。

从目前看，两家电商渠道还都是短期促销行为，不知这种降价行为会持续多久。

因在中国市场销售疲软，今年春节前后，苹果在中国开展了一次大规模的促销。京东率先对iPhone 8/8P系列进行降价，拉开了渠道商降价序幕。随后苹果天猫官方旗舰店首次针对以旧换新用户发券，变相调低iPhone XR售价。随后，更多的渠道加入iPhone降价行列，天猫、苏宁易购、拼多多等都对部分iPhone进行了降价促销。