王健林、潘石屹等企业家发文悼念褚时健

据《经济观察报》消息，原云南红塔集团有限公司和玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司董事长、褚橙创始人褚时健昨天因多器官衰竭在玉溪市人民医院逝世。消息一出，许多中国企业家纷纷发文悼念。

王健林发唁电称，褚时健是中国改革开放的风云人物、中国优秀企业家的代表，先生的创业精神激励着一代代中国企业家为中国经济发展努力奋斗。先生的离世，是中国企业界的重大损失。

“我吃过他的橙子，大家觉得赞不绝口，这么大年龄才开始创业又做得这么好，确实给我们这些人非常大的激励。”王健林曾接受媒体称，接着回答到如果自己到了75岁，不会有他那样的精神。

俞敏洪称褚时健是中国所有企业家学习的榜样，不畏艰难、永不放弃、不屈不饶，绝地破局。他用一生阐释了什么叫真正的企业家精神，什么叫顶天立地大写的人！

潘石屹称“他一直是我学习的榜样，他用褚橙来扶贫，我向他致敬做了潘苹果，跟随着他的脚步。”

2014年，潘石屹宣布为自己老家甘肃天水的苹果代言，“潘苹果”迅速走红，不仅直供超市，也有自己的官网，在淘宝上也有网店销售。

潘石屹称褚时健是中国改革开放的先锋、开拓者，在没有市场经济的环境中，是他和他们那一代人开辟出了市场经济的新天地，让中国人民走上了富裕之路。

陈光标称作为一位标志性企业家，褚时健穿行于体制和时代转换的风口浪尖，无论顺遂与磨难，褚先生初心不改、历久弥坚的奋斗精神始终激励着后辈企业家的成长

王石与褚时健也交情颇深，2018年1月23日，在“回归未来”跨年之夜上，万科创始人王石回忆从褚时健身上获得的人生经验。他说，见到褚时健的最落魄时刻，曾和一个民工为20块讨价还价。人在最困难的时候不是看他的高峰，而是看由高峰跌到低谷的反弹力。

王石曾为《褚时健传》作序，他微博上说接到任务后“夜不能寐……”这篇序近2000字，将他与褚时健结缘的经历。

王石第一次与褚时健见面是在2003年夏，他形容褚时健像一位即将退休的探长。他们第二次见面时，哀牢山漫山遍野已经种满了黄澄澄的冰糖橙，借助“+互联网”的力量，褚时健已将冰糖橙销往全国各个角落。王石将冰糖橙形容为一颗颗“励志橙”。在序言最后，王石对褚时健评价：“厂长身上体现出的企业家精神与尊严，不仅属于云南的，更属于中国的。”

褚橙庄园是褚时健及其夫人马静芬的家，王石多次去上山。2016年，王石上哀牢山时，离开时还特意与褚老全家合了影。

有一次，王石发起了“褚园夜话”，王石作为主持人，提问褚老，对以90后为代表的年轻人创业有什么建议？褚时健提出了三个“要诀”：一是要自信，相信自己一定能够成功。二、要认真，不怕任何困难。三、要有耐心，一锤子打不出一个结果来。

王石曾说，褚时健最值得我们敬佩的就是他保持了尊严。他身上体现出来的企业家精神，依然为人津津乐道：走过辉煌，落入谷底，又重新站起，触底反弹。

