《环时》社评：中国军费规模世界第二 实际战力水平却排不到第二

中国官媒《环球时报》昨天发布社评说，虽然中国军费规模世界第二，实际战力水平却排不到第二，这是因为中国军力的增速快，但存量小，并强调中国提升实际战力尚有漫长的路要走。

以下为《环球时报》社评全文：

据报道，中国2019年的国防预算计划增长7.5%，低于去年的8.1%。这是中国国防预算连续4年降至两位数以下。今年中国国防预算总额将为1.19万亿元人民币，约合1776.1亿美元。

每年中国两会期间，西方媒体都会围绕中国增加军费炒作一轮“中国军事威胁论”，今年也不例外。它们今年集中抱怨中国军费使用“不透明”，另外宣扬中国的实际军费比公开公布的高很多，不过这些指责都不是新的，而是这些年时不时就拿出来冷饭热炒的指控。

客观看中国的国防预算情况和实际军力情况，那么中国军费与第一名美国的7000多亿美元的规模尚有巨大差距，同时又比排在我们之后的沙特、俄罗斯、印度等高出不少，它们都是几百亿美元的水平。

然而中国军费规模世界第二，实际战力水平却排不到第二，这是因为中国军力的增速快，但存量小。中国提升实际战力尚有漫长的路要走。从海上力量看，中国与拥有11个庞大航母战斗群的美国存在巨大差距，就是美国海军原地不动，中国海军要达到它的水平也需要几十年的时间。

再看核力量，美俄的核武库规模也是中国无法望其项背的。通常认为，中国核弹头的保有量一直低于英法的水平。

由此看来，这一代中国人不太可能把建立一支与美军旗鼓相当的军事力量作为自己的目标。美军不仅有力量，而且将自己定义为在全球执行任务的军队，美国遍布全球的盟友体系支持了它的这一定位。中国的军事力量、目标、海外基地的匹配能力都决定了我们走不了那么远。

中国增加军费意在满足我们的现实国防需求。一方面我们的国防战略是防御性的，另一方面我们面临的安全威胁和挑战不断增加。美国将中国宣布为主要战略竞争对手，各种对华压力都在加码，严重增加了中国的安全风险。从长期看，中国必须不断加大美国军事挑衅中国所意味的代价，使其成为华盛顿的不可承受之重，才能将我们的国家安全进一步筑牢。

未来的一些趋势和态势值得关注。一是中国军费有很强的持续增加能力，中国军费总量会进一步扩大。但由于没有谋求世界霸权的野心，未来的中国也不会寻求维持一支全球军队的军费规模。

二是全球化决定了中美不可能为开展一场全面军事摊牌而进行军备和军力竞赛，那太疯狂了，冷战时期的情形完全与之不可同日而语。中美之间的安全问题或许最终会以我们今天还难以预测的方式得到管控。

三是中国与美国的基本安全思维和战略构想不同，两国很可能就形不成传统意义上的军备竞赛。中国会以自己的思路构建国家安全的屏障，美国会继续按照它的霸权方式走一阵，但华盛顿对绝对军事优势贪得无厌的追求未必能长期持续，有很高几率它将被证明是缺少实际针对性和浪费的。

美国这先进那先进，就是整体思维有些落后，被传统地缘政治观深度套牢，它好斗的国家战略与21世纪国际关系的真实主题出现了一定错位。美国现在还认为它的核武库太小太落后，这是一种能用武力吓住全世界的陈旧认识。而事实是，它连比它弱小得多的朝鲜都吓不住。

中国的军力发展一步一个脚印，这个国家有既要强大又不能穷兵黩武的战略清醒和自觉。中国军力越强，越重视止戈为武的道理。我们更不会产生军事上挑战美国的冲动。这是个已经30年没有对外用兵的国家，而在这期间有无数比我们强的以及比我们弱的军事力量卷入了战争。