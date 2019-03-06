江苏三个公路收费站终止收费 全部免费放行

“两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众。”中国国务院总理李克强政府工作报告掷地有声。那么，作为首批试点省份的江苏，将如何落实政府工作报告要求？参加十三届全国人大二次会议的全国人大代表、江苏省交通运输厅厅长、党组书记兼省铁路办公室主任陆永泉说，最快今年11月底，江苏就将取消余下的17个省界高速公路主线收费站，有望成为中国首个高速公路“无障碍出省”省份。

据扬子晚报网报道，陆永泉说，首先是通行时间大幅减少，并用取消收费站前后的一系列数据做了个对比：过去，货车、客车、ETC车道平均通过时间分别为50秒、20秒、7秒，取消收费站后，时速80公里以内单车通过时间为2秒，其中时速120公里以内小客车通过时间仅1秒，实现了“人便于行、货畅其流”无站自由通行。

取消省界和跨江大桥主线收费站还带来了车流分布更加均匀。他说，江苏高速公路路网流量大、密度高，尤其是重大节假日期间，省界和跨江大桥主线收费站往往是制约车辆快速通行的瓶颈。以G3京台高速苏鲁省界收费站为例，2018年元旦日均流量9100辆，高峰时段拥堵近4小时。取消收费站后，2019年元旦假期日均流量达到11000辆，却没有发生拥堵现象。

江苏省交通运输厅2019年3月5日发布：近期，江苏将有三座公路收费站到期将终止收费。

三座收费站分别为：

沿江公路金港收费站将于2019年3月6日8时终止征收车辆通行费。

204国道响水收费站将于2019年3月8日24时终止征收车辆通行费。

扬州宁通公路十五里墩收费站将于2019年3月31日24时终止征收车辆通行费。

