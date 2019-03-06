坦言中正纪念堂是冲突焦点 台文化部长：如何转型最后苏贞昌决定

台湾中正纪念堂争议不断，文化部长郑丽君今天表示，中正纪念堂确实是社会冲突的焦点，转型正义的目的就是要消弭分歧，让社会迈向和解、大家建构共同的人权观点。至于中正纪念堂究竟如何转型，行政院长苏贞昌有最后决策相关职权，文化部都尊重。

据联合新闻网报道，立法院教育及文化委员会邀文化部业务报告并备询，立委关切中正纪念堂转型议题。立委柯志恩指出，政务委员林万亿上月提到有人建议将中正纪念堂改为历届总统纪念馆或立法院，问此两案是否就在中正纪念堂转型规划报告中？

文化部长郑丽君回应表示，此两案在文化部为中正纪念堂举行愿景工作坊时，是有人提出，但各种意见很多，文化部最后是将愿景工作坊意见凝聚成两个方案送到行政院，行政院还在跨部会协商阶段，等有具体方向，就会对外说明。至于行政院长苏贞昌说中正纪念堂是台湾人共同资产，不会拆除，郑丽君说，行政院长对此有最后决策相关职权，他们当然尊重。

柯志恩也表示，去年7月一群独派青年到中正纪念堂对蒋介石铜像丟漆弹，当时古迹修复花了29万元（新台币，约1万2754新元）清洁费，问郑丽君要不要提告求偿，否则中正纪念堂管理处处长会有渎职之虞。郑丽君表示，警方当天就有调查，也有来函中正纪念堂管理处询问相关资料，至于要否提告，郑丽君仅表示该案都在警方调查中。

面对柯志恩针对中正纪念堂不断质询，郑丽君表示，中正纪念堂案在民主社会当下确实有社会分歧，也成为社会冲突焦点，转型正义的目的就是要让社会迈向和解，以让大家面对过去的历史为出发点，建立共同的人权看法，这样台湾才能消弭分歧，一起前进。