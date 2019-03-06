美国“大白兔奶糖”冰淇淋涉嫌侵权？ 商家回应

近日，美国一家冰淇淋连锁店在社交媒体中坦言，“大白兔奶糖”冰淇淋发售后“卖疯了”，在最新的通告中，甚至规定每人仅能购买一个“大白兔奶糖”冰淇淋的限购措施。

据北京头条客户端报道，在该冰淇淋连锁店的官方网站上，商家坦言，这款冰淇淋的创意来自上海的知名糖果大白兔奶糖。在其社交媒体发布的多款宣传海报和宣传材料中，可以看到白色的冰淇淋被装在由上海大白兔奶糖包装纸做成的蛋筒里，并配以“品味大白兔奶糖的味道”的文字。

据该公司官方网站介绍，其生产的冰淇淋均创意于公司成员旅游过的地方，此次发售的“大白兔奶糖”冰淇淋属于季节限定产品，将在发售期结束后退市。

不少网友表示，如此一款冰淇淋只在美国发售，而在大白兔奶糖的故乡中国却吃不到，非常遗憾。随后，有媒体报道称，上海大白兔奶糖的商标所有方、上海冠生园表示，美国商家出售的大白兔奶糖冰淇淋并未获得冠生园方面的授权。

当地时间3月4日，北青报联系到涉事美国冰淇淋连锁店工作人员，工作人员表示，该大白兔奶糖冰淇淋目前很受欢迎。对于疑似侵权的说法，该工作人员表示，销售大白兔奶糖冰淇淋时的包装上并没有大白兔奶糖的糖纸和其他标志，该冰淇淋的名字为“白色”，社交媒体中带有大白兔糖纸的冰淇淋仅为宣传概念图。

北京时间5日下午，涉事冰淇淋连锁店已从社交媒体上撤下了所有带有大白兔奶糖标志的宣传海报。

上海冠生园公司工作人员5日下午表示，目前该美国冰淇淋连锁店已经主动联系了上海冠生园，双方正在就相关事宜进行沟通，内容或许会涉及到相应的授权，目前上海冠生园尚未认定美方的行为侵权。