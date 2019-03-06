回应仕途传闻 胡海峰：恕不作答

据《星岛日报》消息，穿着与去年一样的服装，黑西装加酒红色领带，一头白发的中共丽水市委书记胡海峰昨天随浙江人大代表团出席全国人大预备会议。

47岁的胡海峰是前中国国家主席胡锦涛之子，他历任浙江清华长三角研究院院长、嘉兴市委副书记，2016年3月担任嘉兴市长，去年7月升任丽水市委书记，成为浙江省最年轻的地级市书记。去年他首次当选全国人大代表出席两会。

今年两会前，传闻他将调任福建省委常委、组织部长。对此，胡海峰回应说：“这个问题与两会没有关系，恕不作答，恕不作答。”至于父亲的健康状况，他表示“可以，挺好的”。

据报道，胡海峰如今主政的丽水，位于浙江省西南部，与福建省接壤，是浙江面积最大的地级市，管辖青田等县，但人口仅268万人，经济较不发达。分析认为，这有助增加胡海峰仕途的历练。

此外，胡海峰还说在丽水工作感到特別充实，“绿水青山，感觉是完全不一样！”他表示未来的工作重心还是把“生态产品进行价值转化”。

针对中美贸易战一事，胡海峰表示：“这方面，今年会有一些经济下行压力，浙江民营企业比较多，经济外向度比较高，所以可能会受到贸易摩擦带来的一些影响，但可以通过向其它市场转移来解决。”他认为，中国总体基本面还是非常好的，应该说没有什么问题。

