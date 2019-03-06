发改委：2019年中国将进一步缩减外资准入负面清单

据澎湃新闻网报道，中国国家发改委副主任宁吉喆今天在十三届全国人大二次会议记者会上表示，中国将继续缩减负面清单，将在农业、采矿业、制造业、服务业领域推更加开放的措施，允许更多领域实行外资独资经营，目前已经启动了再次修订外商投资准入负面清单工作，继续在自贸试验区进行扩大开放的先行先试。

宁吉喆称，2018年在世界跨国投资复苏缓慢国际贸易复杂多变的背景下，中国利用外资再创历史新高，全年实际使用外商直接投资达到1350亿美元，增长了3%。同时，新设立的外商投资企业增长了将近70%，中国继续成为跨国投资的热土。

宁吉喆称，2019年，在全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度的同时，还要加上正面鼓励，还要加上准入后的国民待遇，为外资构建更好的营商环境。即负面清单加正面鼓励，准入前国民待遇加准入后国民待遇。

正面鼓励方面，宁吉喆表示，今年中国将发布新的鼓励外商投资产业目录，扩大鼓励外商投资的范围，充分发挥外资在传统产业转型升级，新兴产业发展和区域协调发展中的作用。对于鼓励类项目，将继续享受进口设备免征关税，工业用地优惠政策。西部地区鼓励类项目继续按减15%增收企业所得税。

此外，宁吉喆称，国家发改委将会同有关部门和各地方，全面清理外商投资准入负面清单之外领域和对外资单独设置的准入限制，确保市场准入内外资标准一致，对外资实行准入前国民待遇。同时推进在政府采购、标准制定、产业政策、科技政策、资质许可、注册等级、上市融资等方面给予外资企业公平待遇。

宁吉喆称，促进外商投资的便利化方面，将会同相关部门和地方，简化备案管理程序，扩展重大外资项目服务和推进工作。目前，已推出沈阳华晨宝马、上海特斯拉、贵州巴斯夫、惠州中海壳牌、西安三星闪存芯片等两批外资大项目，还会有第三批。主要在新能源、先进制造集成化、电子信息等领域，给予用地、用能规划等支持，加快环评审批制度，以此发挥示范作用，引导各地优化服务，进一步提高投资便利化程度。

宁吉喆透露，十三届全国人大二次会议即将审议的外商投资法草案，确立了外商投资促进和保护制度，明确规定国家依法保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，不得利用行政手段强制转让技术，这必将为外商投资权益提供更全面，更有利的法制保障。立法通过后，将狠抓遵照执行。