台北市政府电脑遭骇 传柯文哲访美资料外泄

据《自由时报》消息，有民众透露，台北市政府国际事务组等单位同仁11台电脑昨天遭骇客入侵，包括台北市长柯文哲3月中访美东华盛顿行程资讯，恐外泄被有心人士掌握。据了解，被窃资料还有日前柯文哲以色列行；目前资讯局官员、市府幕僚正厘清市长室电脑是否也遭骇，警方将著手进行调查。

柯文哲将于3月16日至24日访美，并停留在华盛顿、纽约、波士顿、亚特兰大等四城市。由于华盛顿是美国的首都、参众两院所在处，柯文哲预计19、20日在华盛顿停留两天，以“民主自由台湾核心价值”为题在华盛顿演讲。

另外，柯文哲在华盛顿也将与美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲、美国智库战略暨国际研究中心（CSIS）资深顾问葛来仪开闭门会议。至于此趟访美还要与美国那些政要见面，以及公开及不公开行程细节、住宿饭店、交通接驳细节，台北市政府媒体事务组及官员目前都未对媒体透露；但如今恐因骇客入侵，而被有心人士掌握。

据报道，去年9月台北卫生局网站也曾遭骇客入侵，298万笔个人资料外泄，调查局事后发现骇客的IP位罝来自中国大陆上海地区，除了卫生局外，公立医院、大学、上市公司等近40个单位也遭攻击。