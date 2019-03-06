中国九价HPV疫苗“一针难求” 深圳逾8万人争2千名额

据网媒“香港01”报道，2018年4月29日，九价HPV疫苗在中国大陆获批准上市，首批疫苗已在同年下旬陆续提供预约和接种。但大陆人蜂拥至香港抢打九价疫苗的情况仍然存在，早前更有网民揭露有“打针团”逼爆香港养和医院。

目前九价HPV疫苗在庞大的需求下“一针难求”。据《北京青年报》报道，九价HPV疫苗在北京严重缺货，多家诊所目前已不接受九价HPV疫苗预约。北京金融街社区卫生服务中心预防接种门诊部，虽然现在仍可预约，但预约人数却超过千人，且到货时间、能到数量都不知道，无法提供具体接种时间。

此外，深圳市2019年第二期九价HPV疫苗抽签结果于2月26日出炉。深圳卫健委公布的数据显示，共有84615位有效申请者参与此次抽签，但名额只有2203个，即中签率为2.6%。而今年第一期抽签，中签率仅为0.78%。2018年的两次抽签，中签率也只有1.37%（第一期）和1.21%（第二期）。

另一方面，四川自贡市疾控中心2月份发布通知，称预计今年的到货量难以满足当前的预约者，决定暂停预约九价HPV疫苗。

据报道，九价HPV疫苗紧缺，催生出大批专门对接医院与消费者、从中赚取服务费的中介平台。一些中介机构通过微信公众号、微博或者淘宝网店传递优先接种信息。

《北京青年报》引述一家疫苗接种中介平台的客服介绍，预约者在网上付款后，可以到所在城市的指定医院接种，三针的价格约为6500元（人民币，下同）。据悉，在中国公立医院注射三针的费用为3369元，即中介的收费逾3000元。但该客服透露，预约者即使立即付完全数，也至少要排到今年6月之后才能打针。

针对九价HPV疫苗“一针难求”情况，有网民质疑可能是厂商的“饥饿营销”的手段。但据业内人士分析，很大程度是由于接种者的从众心理，适合、不适合的人都想打，加上疫苗生产周期很长，从而造成供应短缺。

该业内人士表示，九价HPV疫苗的最佳使用年龄段，应该是刚进入青春期后，但由于经常有疫苗短缺的报道，激发更多高龄妇女的接种愿望，从而推高了市场需求量，加大货源缺口。