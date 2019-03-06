误当为《哈利波特》取景地 中国游客蜂拥澳洲大学

澳洲悉尼大学一栋哥德式建筑物与电影《哈利波特》中的霍格华兹魔法学校相似，有些中国旅游网站居然讹称电影就在该处拍摄，借此推销旅游行程，导致大量中国游客专程造访“朝圣”。

据网媒香港01引述澳洲SBS新闻网的报道，《哈利波特》电影中的霍格华兹魔法学校其实在英国达勒姆大教堂（Durham Cathedral）取景，而悉尼大学的教学办公中心四方庭院（The Quadrangle）与达勒姆大教堂有相似之处，故吸引不少中国影迷“朝圣”。实际上这一系列电影从未在澳洲取景。报道又称，更有旅游网站将悉尼大学该处描述为《哈利波特》电影的拍摄地点，吸引中国游客前往参观。

一名到该处参观的中国游客表示：“导游告诉我们，这是《哈利波特》的取景地点之一。”另一名中国游客表示，这所大学的建筑因出现在电影《哈利波特》中而“非常有名”，这也是他参观该处的原因。

四方庭院建筑内的尼克尔森博物馆（Nicholson Museum）的一名策展人表示，他注意到近年来到访悉尼大学的中国游客数量大幅增加，在2017年到2019年，2月份到访的中国游客人数暴增超过4000人，他们往往到博物馆前台询问哪里是电影《哈利波特》的取景地。

其实除了相关旅游网站外，网络上也流传不少中文文章声称该处就是电影《哈利波特》的取景地，或形容该处貌似电影场境，其中一篇文章更以“哈利波特取景地─悉尼大学”为标题。