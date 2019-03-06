发改委：去年359万名“老赖”履行还款义务

据《新京报》消息，中国国家发改委今早就“大力推动经济高质量发展”举行记者会。对于如何扭转失信问题高发态势的提问，国家发改委副主任连维良表示，失信行为屡禁不止是全面加强社会信用体系建设要着力解决的问题，下一步将加大失信联合惩戒的力度，拓展守信联合激励，构建以信用为核心的新型监管机制。

连维良介绍，去年以来，集中部署了19个领域的失信专项治理，取得明显效果，比如359万名失信被执行人，也就是通常说的“老赖”，履行了还款义务；各类案件的执行金额超过4.4万亿元（人民币，下同），清理各类欠税100亿元，为农民工讨薪160亿元，拖欠农民工工资的案件大幅下降40%以上。根据第三方机构的监测，专项治理实施以来，这19个领域实际案件的发生率下降60%以上。让守信者一路绿灯，让失信者处处受限，这样的社会氛围和制度环境正在加快形成。

不过，连维良表示，当前社会信用体系建设的任务依然十分艰巨，要从根本上扭转问题高发的态势，需要标本兼治。下一步突出三个“着力”：一是着力加大失信联合惩戒的力度，凝聚社会合力，加大跨地区跨部门的联合惩戒力度。二是着力拓展守信联合激励，今年将重点完善让守信者处处受益的体制机制，大力推动信用惠民，让诚信成为每一个企业和个人的可变现资产。三是着力构建以信用为核心的新型监管机制，加强公共信用平台和社会化的信用服务体系建设，强化公共信用评价和社会监督，真正做到对违法失信者利剑高悬。通过这一系列措施，使全社会的诚信水平有一个大的提升。

