华为网络安全透明中心在布鲁塞尔揭幕

华为网络安全透明中心昨天（5日）在比利时首都布鲁塞尔揭幕，通过这一中心可直接接触到华为的源代码。

据新华社报道，布鲁塞尔是欧盟主要行政机构所在地。据华为公司介绍，该中心立足欧洲，主要履行三类职能。第一，展示与体验：展示华为从战略、供应链、研发，到产品和解决方案的端到端的网络安全实践，包括5G（第五代移动通信技术）、物联网、云等华为产品和解决方案的网络安全体验。第二，交流与创新：与关键的利益方分享华为在网络安全战略、端到端的网络安全以及隐私保护实践，与业界合作伙伴共同探讨和推动相关安全标准与验证机制的建立，推动全行业在网络安全领域的技术创新。第三，安全验证服务：向华为客户提供产品安全测试和验证的平台与服务。

具体而言，通过这一中心可直接接触到华为的源代码——“我们皇冠上的明珠”，华为高级副总裁兼全球网络安全和隐私官约翰·萨福克说。

华为副董事长胡厚崑在中心揭幕仪式上说，华为充分理解人们对数字世界中网络安全问题的关切，“我相信，解决网络安全问题的正确方式应始于相互理解，这也是我们今天在此设立安全透明中心的目的”。华为欢迎所有监管机构、标准组织和华为客户充分使用这个平台，在安全标准、验证体系和安全技术创新领域更密切地合作，共同提高整个产业价值链的安全性，推动建立基于验证的信任。

“一个开放，繁荣的数字化欧洲，需要一个开放、与时俱进的网络安全环境。欧洲已经出台了全球领先、公开透明的GDPR（《通用数据保护条例》）数据和隐私保护标准。我们相信，欧洲监管机构同样有能力在网络安全标准和监管机制上走在前头。华为承诺与监管机构、运营商和标准组织等所有利益相关方密切合作，推动建立基于客观事实和验证的信任体系。”胡厚崑说。