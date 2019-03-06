中国著名语言学家杨耐思逝世

著名语言学家、中国社会科学院语言研究所研究员杨耐思先生，因病医治无效，于2019年3月5日21时在北京医院逝世，享年92岁。

据《新京报》报道，今天（6日），中国社会科学院语言研究所官方微信公号“今日语言学”发布讣告，著名语言学家、中国社会科学院语言研究所研究员杨耐思先生，因病医治无效，于2019年3月5日21时在北京医院逝世，享年92岁。

讣告全文如下：

中国共产党党员、著名语言学家、中国社会科学院语言研究所研究员杨耐思先生，因病医治无效，于2019年3月5日21时在北京医院逝世，享年92岁。

杨耐思，湖南省临湘县人，1927年10月20日出生，笔名杨道经。1951年考入中山大学语言学系学习，1954年随院系调整到北京大学中文系学习，1955年毕业，分配到中国科学院语言研究所（1977年以后改称中国社会科学院语言研究所）工作，并考取了中国科学院研究生部首届副博士学位研究生，专业为汉语音韵史，指导老师为罗常培先生、陆志韦先生。1960年毕业后留在语言研究所工作，先后在汉语史组(室)、《中国语文》编辑部、近代汉语研究室从事编辑和研究工作，历任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员。曾任中国音韵学研究会理事、秘书长、学术委员会主任、顾问等职，1986年获北京大学王力语言学奖，1992年享受国务院政府特殊津贴。

杨耐思先生在音韵学、文字改革、语言应用、湘方言、普通话语音规范等多个研究领域做出了重要贡献，尤其是近代汉语音韵与《中原音韵》音系研究、八思巴字与汉语音系研究方面，成绩卓著，出版了《中原音韵音系》《蒙古字韵校本》（与照那斯图先生合著）、《近代汉语音论》《近代汉语音论（增补本）》等著作，发表了一系列重要学术论文，在汉语音韵学界产生了重要影响。

杨耐思先生的逝世是语言学界的一大损失，对杨耐思先生的不幸逝世，我们表示沉痛哀悼！