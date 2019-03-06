湖北副省长黄楚平：预计将减免税费近600亿

湖北省委常委、常务副省长黄楚平今天（6日）在湖北省开放团组会议上表示，按照中央去年年中和今年新出的减税降费政策，初步估算，湖北省预计将减免税费近600个亿（人民币，下同，120亿新元）。

黄楚平表示：“这将影响地方一般公共预算收入增幅8.9个百分点。”尽管如此，黄楚平称，湖北省也将不折不扣的落实政策，更大力度地实施减税降费。

加快深化商事制度改革，黄楚平表示，湖北将继续大力推广“互联网+监管”综合监管模式，加快推进投融资制度的改革，进一步优化湖北省投资项目审批在线监测服务。此外，为落实营商环境评价实施方案试点，湖北计划对标世行，围绕18个一级指标和87个二级指标考核评价标准，构造一流的营商环境。

黄楚平还强调，湖北省民生投入将只增不减，占地方一般预算支出的比重仍将保持在75%以上。

3月5日，十三届全国人大二次会议在北京开幕，国务院总理李克强作政府工作报告，揭晓了更大规模更有力度的减税降费政策。

报告称，实施更大规模的减税。普惠性减税与结构性减税并举，重点降低制造业和小微企业税收负担。深化增值税改革，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%，确保主要行业税负明显降低；保持6%一档的税率不变，但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施，确保所有行业税负只减不增，继续向推进税率三档并两档、税制简化方向迈进。

按照报告，减税降费直击当前市场主体的痛点和难点，是既公平又有效率的政策，全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，力度远超市场预期。