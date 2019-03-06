沪江就裁员传闻发声明：谣言严重失实 将追究法律责任

针对沪江大规模裁员及上市对赌协议失败的传闻，沪江方面做出正式声明。

据新浪新闻报道，对“95％”裁员消息，沪江称“谣言严重失实”。沪江表示，面对经济寒冬，公司为改善业务基本面，在不影响用户学习体验的前提下，近期针对亏损业务线进行了优化与合并，进一步加强增收减支力度，提升抗风险和对接资本市场能力，绩效考核及岗位优化是公司常规动作，也是保证公司提能增效的必要举措，符合沪江股东、用户和全体员工的长期利益。

关于“对赌协议失败”的传言，沪江称，目前公司仍在上市进程中，自去年下半年以来，资本市场发生了巨大震荡，影响了香港市场新股发行工作，公司会根据国内外资本市场情况，选择合适的IPO发行时间。

此外沪江表示，公司目前运营一切正常，请大家不要轻信谣言。沪江称，已定位到散播该等谣言的始作俑者，目前正在搜集相关证据，并将采取法律手段追究其相关责任。

以下为沪江声明：

就今天早上社交媒体上针对沪江的谣言，声明如下：

一、关于“95%裁员”的谣言严重失实

面对经济寒冬，公司为改善业务基本面，在不影响用户学习体验的前提下，近期针对亏损业务线进行了优化与合并，进一步加强增收减支力度，提升抗风险和对接资本市场能力，绩效考核及岗位优化是公司常规动作，也是保证公司提能增效的必要举措，符合沪江股东、用户和全体员工的长期利益。

二、上市进行中，对赌不存在

目前公司仍在上市进程中，自去年下半年以来，资本市场发生了巨大震荡，影响了香港市场新股发行工作，公司会根据国内外资本市场情况，选择合适的IPO发行时间。

三、公司将追究造谣者法律责任

公司目前运营一切正常，请大家不要轻信谣言。我们已定位到散播该等谣言的始作俑者，目前正在搜集相关证据，并将采取法律手段追究其相关责任。

感谢媒体和社会各界朋友对沪江的关心。