郑文灿：盼赖清德助蔡英文完成“非常困难的连任目标”

台湾桃园市长郑文灿华盛顿当地时间5日表示，自己不是为了选总统访美，他支持总统蔡英文连任。他还说，希望行政院前院长赖清德未来能承担更大责任，帮助蔡英文完成非常困难的连任目标。

据联合新闻网报道，郑文灿在位于马里兰州的台湾基督长老教会发表演讲，主题为《让台湾走在正确的道路上》，上百位华盛顿侨界人士出席。

郑文灿指出，这次访问美国目的是促成了解，希望得到美国朋友对台湾更多支持。“我不是为了选总统而来，因为我是支持蔡总统的”。他并提出支持蔡英文连任的六个理由，包括经济复苏、民主深化、社会公平、财政改革、投资台湾、守护台湾。

谈到民进党“九合一”选举表现不佳，郑文灿说，失败、跌倒还是要站起来，接地气就是要解除民怨、平息不满、更正错的政策；他认为，不要怕失败，怕的是不肯面对失败。

郑文灿表示，希望民进党可以再起再造，希望赖清德未来能直接参与团队，承担更大责任，帮助蔡英文完成非常困难的连任目标。

郑文灿会后受访指出，蔡英文已决定要连任，相信民进党大多数支持她，希望她能够在执政跟竞选的过程做得更好。

媒体询问郑文灿，希望赖清德承担何种责任，以帮助蔡英文连任？郑文灿回应，团队的每一分子对台湾都有责任，包括赖清德、行政院副院长陈其迈，交通部长林佳龙等，每个人都有角色，都不要置身事外，赖清德虽然暂时离开院长职务，将来一定要回来。

至于有人指高雄市长韩国瑜造成的“韩流”撕裂台湾，郑文灿说，相信韩国瑜会想办法把高雄治理好，可能是大家期待太高，期待韩国瑜一个月就改变高雄，但选举一天，执政却有四年的考验，请大家给韩国瑜时间。

据报道，这次郑文灿拜访了白宫、国务院官员与国会议员，但基于台美默契，无法对外说明会见的官员与谈话内容；而郑文灿稍早则会晤美国参议员肯恩（Tim Kaine）与杨格（Todd Young）。郑文灿说，虽然美国两党在政策上有些不一样，但都支持台湾的民主、繁荣与安全。