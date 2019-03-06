传3月访美前进白宫 柯文哲：行程由美国在台协会处理

台湾2020总统大选备受瞩目，前立法院长王金平将于明天宣布参选，并拋出想跟同样热门人选的台北市长柯文哲见面。柯文哲今天表示，两人本排好见面，但王金平说将宣布参选，觉得太敏感就取消；另外，柯文哲预计3月中旬访美，至于是否也安排白宫行程，柯文哲则说，他的行程就美国在台协会（AIT）处理，“客随主便”。

据联合新闻网报道，国民党2020总统大选提名暗潮汹涌，前新北市长朱立伦、高雄市长韩国瑜昨碰面，对于怎看“韩朱会”，柯文哲今早出席活动时仅说“我也不晓得”。

针对王金平希望能安排跟柯文哲见面一事，柯文哲表示，其实本来就排好了，但王金平说明天要宣布（参选），王金平又说太敏感就先取消，不然本来就有先排见面了，好像是前天。

另外，民进党的县市首长先后访美，桃园市长郑文灿昨更率先赴白宫，由于柯文哲预计3月中旬访美，是否感觉民进党有刻意较劲？柯文哲表示，这也没关系，反正台湾走出去，世界走进来，让世界看见台湾，要有很多人被看见，台湾才会被看见，外交不是靠一个人，要很多人一起做。

媒体追问，是否考虑有白宫行程？柯文哲表示，他态度是这样，没有特別要去哪里，他的华盛顿行程，大部分就拜托AIT处理，“客随主便”。

