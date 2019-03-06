港人代引述韩正：港独会毁掉一国两制 要把青年当作朋友

据《明报》消息，主管港澳事务的国务院副总理韩正，今早与出席全国两会的港区人大代表团会面。副团长黄玉山会后说，韩正对港区人大代表提出四点期望，包括带头树立国家宪法和《基本法》权威、支持政府和特首依法施政、促进团结爱国爱港力量，以及参加和支持与内地交流的合作活动。

中央政府早前向特首林郑月娥发公函，要求她就取缔香港民族党一事提交报告。黄玉山引述韩正指出，中央上月发公函表明支持港府禁止民族党运作，表示了中央对港独零容忍，呼吁人大代表要立场坚定、旗帜鲜明反对港独。另一港区人大代表陈勇引述韩正形容，港独议题会“毁掉”一国两制。

黄玉山又说，韩正期望人大代表全力支持政府和特首施政，多向政府提意见，并要换位思考，了解政府情形。在促进团结爱国爱港力量上，黄玉山称韩正特別强调要团结青年，认为青年是未来的希望，希望人大代表帮助增强青年的国家民族认同感和爱国心，培养青年成为爱国爱港人物，并要把青年当作朋友，满腔热情地支持青年，倾听他们的声音。

黄玉山表示，韩正发言约半小时，当中也提及韩正对香港过去一年的四个印象，包括香港经济总体向好，连续24年被评为世界最自由经济体；香港各界对大湾区和一带一路等机遇积极投入；香港政治生态向好，立法会运作畅顺，港独得到遏止；以及香港民生向好发展。