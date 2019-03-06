罗援：西方媒体炒作中国威胁论 中国才是被威胁

中国解放军少将、中国战略文化促进会常务副会长兼秘书长罗援说，每到全国两会期间，某些西方媒体就有一个“规定动作”，炒作“中国威胁论”。全国人大新闻发言人就对此回应称，保持国防费的合理适度增长是维护国家安全、适应中国特色军事变革的需要。中国始终坚持走和平发展道路，实行防御性的国防政策。

据人民网报道，在2019年全国人大提交的预算草案中，中国将国防预算增长率从去年的8.1%下调至7.5%。对此，罗援表示，自2016年以来，中国国防预算增长率已经连续四年降至个位数。他还说，2018年中国的国防费占国内生产总值的比例约为1.3%，而同期一些主要发达国家的国防费占国内生产总值的比例都在2%以上。

美国国会通过的《2019财年国防授权法》已经将美国的国防预算飙升至7160亿美元，而2019年中国国防预算仅为1776亿美元。

罗援强调，所谓“中国威胁论”完全是某些国家在国防费的问题上采取“双重标准”而进行的无端指责和别有用心的炒作。同时，中国有限的国防费完全是为了维护国家的主权、安全和领土完整，落实退役军人待遇保障，增加对军队转业干部、退役安置、优抚对象等补助经费，不会对其他国家构成威胁。“我认为，不是‘中国威胁论’，而是‘中国被威胁’。”

另一方面，罗援说中国周边的安全环境并不稳定，不仅面临着诸如领土争端这样的传统安全威胁，还面临着打海盗、反恐这样的非传统安全威胁。“一些国家在我们家门口炫耀武力、‘台独’等分裂势力蠢蠢欲动，如果没有几招“打赢”手段，一旦国家有需，我们将愧对“解放军”这个光荣称号。”“因此，军队改革迫在眉睫，时不我待。”