中国A股成交金额今创3年新高 沪指站上3100点

中国A股今天呈现震荡格局，尾盘涨势凌厉，沪指成功攻上3100点。据悉，这是沪指自2018年6月8日以来，首次重回3100点大关。

据澎湃新闻网报道，截至下午收盘时间，上证综指上涨1.57%，报3102.10点；深证成指上涨1.09%，报9700.49点；创业板指上涨1.43%，报1700.50点。沪深两市累计成交11062.81亿元（人民币，下同），创出2015年11月以来成交量新高。其中，沪市成交4854.78亿元，深市成交6208.03亿元。

盘面上，钢铁板块领跑。沙钢股份、包钢股份、山东钢铁、新日恒力、酒钢宏兴等个股涨幅超过6%。此外，港口股表现强势，唐山港、上港集团、南京港涨幅超过3%。

据报道，午后，沪深两市出现跳水调整，深成指一度翻绿。之后，券商股拉动大盘扭转局势，大盘再度走强，沪指涨幅重新回到1%以上。

券商股中无一下跌。天风证券、财通证券、中信建投、浙商证券、华安证券、长城证券、南京证券、华林证券等多只个股迎来涨停。

白酒股表现疲弱，口子窖、古井贡酒、贵州茅台、泸州老窖跌幅超过1%。

展望后市，长城证券乐观估计，年内沪指有望上涨到4000点。

该机构3月5日的研报指出，由于本轮行情缺乏基本面的相关支撑，后续市场核心矛盾有望回归到经济下行预期中去，预计一季度经济数据相对较差，叠加3-4月年报和一季报公布，从年报预告的业绩情况来看，年报及一季报业绩压力较大，可能会在4月经历一波调整。后市随着对经济数据预期的消化，将会

在资金的推动下高位震荡。我们预计年内上证综指会达到4000点，但不会持续之前的暴涨趋势，而是呈现稳步向上的格局。

山西证券同样看多后市。该机构表示，投资者不能再继续优柔寡断，等待大级别的回调，寻找更佳买点十有八九都会踏空，逼空行情持续上演，投资者心理恐惧追高、等待回调，最后只会在更高点位参与行情，陷入怪圈。一旦沪指突破3000点，场外资金会陆续进场布局，因为趋势性行情基本得到确认。虽然行情在短短两个月的时候迅速触底反弹，但3000点并不是去年熊市的开端，同时A股估值提升也远未达到红色警戒线，因此风险更多集中在高位强势个股而非大盘整体上。

